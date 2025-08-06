Москва може запропонувати заборону на повітряні атаки, але без припинення війни — ЗМІ

У Кремлі обговорюють можливість часткових поступок президенту США Дональду Трампу, зокрема, тимчасове «повітряне перемир'я». Проте війна продовжуватиметься. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

За словами джерел видання, офіційні особи визнають, що візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії є останньою можливістю досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх низькі.

«Ми вважаємо такі зустрічі дуже важливими. Але ми не коментуємо їх заздалегідь», — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російські пропозиції щодо візиту Віткоффа.

Одне з джерел повідомило, що однією з можливих пропозицій може бути припинення повітряних ударів з використанням дронів і ракет як жест деескалації, за умови, що Україна також підпише угоду.

Водночас, глава Кремля Володимир Путін не погодиться на всеосяжне перемир'я в Україні, адже російські війська продовжують стабільно просуватися на фронті, а військові цілі Росії залишаються незмінними, зазначає видання.

Також невідомо, чи буде будь-яка пропозиція про стриманість включати умови, які фактично зроблять її неприйнятною для Києва та його союзників.

У той же час московський політичний консультант, наближений до Кремля Сергій Марков заявив, що президент США «потребує якогось "подарунку"» від Росії і їм цілком може стати «повітряне перемир'я», пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що до Москви прилетів спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.