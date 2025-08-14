Авіація ЗСУ знищила позиції РФ біля села Графівка в Бєлгородській області

Місце дислокації прикордонників РФ на північ від села Графівка у Бєлгородській області.

Українська авіація завдала удару по прикордонних позиціях російських військ на півночі. Відео атаки опублікував блог пілотів Повітряних сил України «Соняшник».



За попередніми даними, противник знову зайняв свої старі позиції, які українські військові знищили повторно.



«Це перехрестя — могила російських прикордонників. Позиції відомі всім давно, змінюється лише глибина цього поховання», — йдеться в повідомленні пілотів.

Удар ВПС України прийшовся по позиціях ЗС РФ на північ від села Графівка.

Аналітики War Archive встановили, що удар припав на позиції російських прикордонників на північ від села Графівка в Бєлгородській області РФ, приблизно за 17 км від Харківської області у бік Вовчанська.

Нагадаємо, минулої доби авіація і ракетні війська Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу ЗС РФ.