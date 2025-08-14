Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Авіація ЗСУ знищила позиції РФ біля села Графівка в Бєлгородській області

14 серпня 2025, 13:05

Авіація ЗСУ знищила позиції РФ біля села Графівка в Бєлгородській області

Місце дислокації прикордонників РФ на північ від села Графівка у Бєлгородській області. Місце дислокації прикордонників РФ на північ від села Графівка у Бєлгородській області.

Українська авіація завдала удару по прикордонних позиціях російських військ на півночі. Відео атаки опублікував блог пілотів Повітряних сил України «Соняшник».

За попередніми даними, противник знову зайняв свої старі позиції, які українські військові знищили повторно.

«Це перехрестя — могила російських прикордонників. Позиції відомі всім давно, змінюється лише глибина цього поховання», — йдеться в повідомленні пілотів.

Удар ВПС України прийшовся по позиціях ЗС РФ на північ від села Графівка.

Аналітики War Archive встановили, що удар припав на позиції російських прикордонників на північ від села Графівка в Бєлгородській області РФ, приблизно за 17 км від Харківської області у бік Вовчанська.

Нагадаємо, минулої доби авіація і ракетні війська Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу ЗС РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Бєлгородська область Графівка
Інше
авіаудар по позиціях ЗС РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
усі новини
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:22
У ЗСУ пояснили, чому російська армія зосередила зусилля на захопленні міста Родинське під Покровськом
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
16:11
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна хочуть провести в одному з європейських міст — Sky News
16:05
Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина
15:50
Чехія відкрила диппредставництво в Дніпрі
15:43
Росіяни вбили одну людину у прифронтовій Костянтинівці
15:36
Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в ОВА запевняють: заявки приймають щодня
15:15
Російський дрон вбив двох людей під Куп'янськом
15:13
Футбольний м’яч adidas — маленька деталь для великих перемог! (реклама)
15:05
Україна повернула додому 84 своїх захисників і цивільних
14:38
У ЗСУ підтвердили масовану атаку дронів на найбільший НПЗ на півдні Росії: там виникли пожежі
14:00
Танк ЗСУ впритул знищив росіян у руїнах Торського
13:46
Центр Бєлгорода оточений військовими: місто атакували дрони
13:10
Зустріч Путіна та Трампа на Алясці розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом
13:05
Авіація ЗСУ знищила позиції РФ біля села Графівка в Бєлгородській області
12:35
В «Азові» розповіли про втрати росіян за останні дні під Покровськом
12:17
Головний російський інвестор увійшов до складу делегації на зустріч Трампа та Путіна
12:14
ЗСУ просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – ISW
11:44
В Україні підтвердили нові субваріанти COVID-19 Nimbus і Stratus
усі новини
ВІДЕО
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
14 серпня, 16:23
Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в ОВА запевняють: заявки приймають щодня Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в ОВА запевняють: заявки приймають щодня
14 серпня, 15:36
Наслідки удару по НПЗ у Волгограді. Фото: Генштаб ЗСУ У ЗСУ підтвердили масовану атаку дронів на найбільший НПЗ на півдні Росії: там виникли пожежі
14 серпня, 14:38
Момент пострілу танка 63-ї ОМБр з близької відстані по окупантах. Танк ЗСУ впритул знищив росіян у руїнах Торського
14 серпня, 14:00
Безпілотники атакували центр Бєлгорода. Фото: Жесть Бєлгород/Телеграм Центр Бєлгорода оточений військовими: місто атакували дрони
14 серпня, 13:46
Місце дислокації прикордонників РФ на північ від села Графівка у Бєлгородській області. Авіація ЗСУ знищила позиції РФ біля села Графівка в Бєлгородській області
14 серпня, 13:05

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір