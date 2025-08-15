ЗСУ збили 63 з 97 «Шахедів» під час нічної атаки РФ

Авіація ЗСУ.

У ніч на 15 серпня (з 19:30 14 серпня) РФ атакувала територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 97 ударними БПЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



Ударні БПЛА атакували прифронтові райони Харківської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей, ракетами були уражені Харківська та Чернігівська області.







За попередніми даними, станом на 08:00 силами протиповітряної оборони збито або придушено 63 ворожих «Шахеда» і дрона-імітатора різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет і 34 БПЛА в 13 локаціях.