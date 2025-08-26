Окупанти знову атакували Костянтинівку: є жертва та постраждалий

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія вдень 26 серпня вкотре вдарила по прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Близько 12:00 російські війська здійснили прицільний обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного безпілотника типу FPV. Внаслідок атаки загинула цивільна жінка — отримані травми виявилися несумісними з життям», — зазначив він.



Крім того, за словами Горбунова, ще один чоловік отримав поранення середнього ступеня. Він самостійно звернувся по медичну допомогу до медичного закладу.



Також під час вибуху було пошкоджено легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що 26 серпня російські війська вдарили по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. Відомо, що одна людина постраждала, крім того, пошкоджено сміттєвоз.

