У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська

На Добропільському та Покровському напрямках Донецької області російські окупанти використовують тактику «просочування», тобто певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції та намагається обійти першу лінію. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов.



За його словами, малі групи російських військових налічують кількох людей.



«Коли вони йдуть далі, вони намагаються вступати в вогневий контакт з українськими хлопцями або з українськими дронщиками, або намагаються десь накопичуватися», — повідомив він.



Їхня присутність фіксується, і тому на картах із відкритих джерел здається, що росіяни просунулися там на 12 кілометрів у глибину української території. Але слід розуміти, що не йдеться про те, що вони взяли цю територію під контроль.



«Йдеться про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну десь 5-10 людей. І це зовсім не те, як воно виглядає на карті. Це не те, що вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли та намагалися десь сховатися в одному підвалі. І, звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати та там знищувати», — резюмував Трегубов.



Раніше ми писали, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ «Дніпро» (ОСГВ «Дніпро») спростовують факт глибокого прориву ЗС РФ на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області.

