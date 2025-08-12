Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська

12 серпня 2025, 16:59

У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська

На Добропільському та Покровському напрямках Донецької області російські окупанти використовують тактику «просочування», тобто певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції та намагається обійти першу лінію. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, малі групи російських військових налічують кількох людей.

«Коли вони йдуть далі, вони намагаються вступати в вогневий контакт з українськими хлопцями або з українськими дронщиками, або намагаються десь накопичуватися», — повідомив він.

Їхня присутність фіксується, і тому на картах із відкритих джерел здається, що росіяни просунулися там на 12 кілометрів у глибину української території. Але слід розуміти, що не йдеться про те, що вони взяли цю територію під контроль.

«Йдеться про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну десь 5-10 людей. І це зовсім не те, як воно виглядає на карті. Це не те, що вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли та намагалися десь сховатися в одному підвалі. І, звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати та там знищувати», — резюмував Трегубов.

Раніше ми писали, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ «Дніпро» (ОСГВ «Дніпро») спростовують факт глибокого прориву ЗС РФ на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
усі новини
20:10
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
19:37
«У місті закрився останній магазин»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську
19:04
ДРГ росіян проникали у 4 села — у Генштабі розповіли про ситуацію біля Добропілля та Покровська.
18:49
Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії
18:32
Під Лиманом рятувальники гасили масштабну лісову пожежу
17:53
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
17:04
Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри
16:59
У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Покровська
16:45
Зеленський пом'якшив позицію: він готовий поступитися вже захопленими Росією територіями — The Telegraph
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
16:16
82-а бригада ЗСУ взяла в полон двох російських штурмовиків
15:58
ЗСУ зачистили від російських військ околиці Степногірська у Запорізькій області
15:39
Внаслідок удару РФ по полігону ЗСУ під Кропивницьким загинули іноземні добровольці — NYT
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
14:54
Війська РФ зазнають великих втрат біля Добропілля через «м'ясні» штурми — Нацгвардія
14:39
Дрони вдарили по заводу в Нижньогородській області РФ
14:00
З'явилося відео військових РФ, що прогулюються зруйнованим Торецьком
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
13:23
СБУ затримала кліриків УПЦ МП, які виправдовували війну РФ
усі новини
ВІДЕО
Ситуація під Добропіллям та Покровськом. Фото: карта DeepState Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
12 серпня, 20:10
Український дрон. Фото: 501-й батальйон морської піхоти ЗСУ Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії
12 серпня, 18:49
Удар по терміналу зберігання «шахедів» у Татарстані. Фото: кадр із відео Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
12 серпня, 17:53
Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри
12 серпня, 17:04
Удар по підземному командному пункту батальйону ЗС РФ. ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
12 серпня, 16:36
Захоплені в полон російські штурмовики 82-а бригада ЗСУ взяла в полон двох російських штурмовиків
12 серпня, 16:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір