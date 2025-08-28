Shahed, «Кинджал» «Іскандер»: ЗСУ розповіли, чим Росія атакувала Київ та Україну вночі 28 серпня

Вночі, 28 серпня, Росія наносила удари по Києву та Україні рекордним числом дронів Shahed. За даними військових, ворог атакував :



598 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерове, Орел, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське (окупований Крим);

Двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Липецької та Воронезької областей;



Дев'ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Брянської та Воронезької областей;



Двадцятьма крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області.



Відбивали атаки Сили авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, до 09:00 28 серпня ППО вдалося збити або подавити 589 цілей:



563 ударних дрона Shahed та імітаторів;

Одну ракету «Кинджал»;

Сім балістичних «Іскандерів-М/KN-23»;

18 крилатих Х-101.



Зафіксовано попадання ракет та дронів по 13 об'єктах, а також падіння уламків на 26 локаціях.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ



Нагадаємо, щонайменше 8 людей загинули та понад 45 поранені через російську атаку на Київ.