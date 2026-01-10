Армія РФ вночі атакувала Слов'янськ, Дружківку та Краматорськ

Фото: Національна поліція України

Сьогодні після опівночі, 10 січня, війська РФ завдали ударів по Дружківці, Краматорську та Слов'янську. Інформації щодо постраждалих не надходило.

За даними голови Слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, по місту прилетіло три БПЛА «Герань-2». Удари припали по приватному сектору, пошкоджено щонайменше 11 будинків, автомобілі.

Фото: Вадим Лях



Внаслідок російських атак по Донецькій області за добу одна людина загинула, ще двоє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомили у поліції Донецької області. Протягом 9 січня правоохоронці зафіксували 1387 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем опинилися шість населених пунктів — міста Добропілля та Костянтинівка, селища Комишуваха та Олексієво-Дружківка, а також села Зелене та Кіндратівка. Загалом пошкоджено 16 цивільних об'єктів, з них 11 — житлові будинки.

Село Зелене Олександрівської громади російські війська атакували двома безпілотниками «Герань-3». Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Також пошкоджено шість приватних будинків.



У Кіндратівці через влучання FPV-дрону було травмовано цивільну особу, пошкоджено мопед. На Добропілля російська авіація скинула дві керовані авіабомби «КАБ-250». Внаслідок удару пошкоджено три будинки на території одного з підприємств.



В Олексієво-Дружківці зафіксовано пошкодження п'яти приватних будинків. У Комишувасі ворожий FPV-дрон пошкодив нежитлову будівлю.

Фото: Національна поліція України

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»