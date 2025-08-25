В Україні готують евакуацію 237 тисяч громадян

Засідання Координаційного штабу щодо проведення евакуаційних заходів. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Український уряд готує масштабну евакуацію із прифронтових регіонів. За даними Міністерства розвитку громад та територій, найближчим часом необхідно переселити близько 237 тисяч жителів прифронтових районів, серед яких майже 17,2 тисяч дітей.



З 1 червня по 22 серпня лише з Донецької та Дніпропетровської областей вдалося вивезти понад 64 тисячі осіб, повідомили у відомстві. Одним із ключових центрів евакуації став транзитний пункт у Павлограді на Дніпропетровщині. Додатково вже працюють пункти у Лозовій (Харківська область) та Волоському (Дніпропетровська область).



«Кожна область, з якої проводиться евакуація, має партнера — регіон, який приймає переселенців. Сьогодні людей вже розміщують у Рівненській, Кіровоградській та Київській областях. За потреби до цього процесу підключаться Вінницька та Полтавська області», — зазначив віце-прем'єр, голова Мінрозвитку Олексій Кулеба.



За його словами, транзитні центри виконуватимуть виключно тимчасову функцію, щоб люди могли перебратися до безпечніших регіонів протягом доби. Для евакуації продовжують курсувати спеціальні поїзди із додатковими вагонами. Лише з 15 серпня ними скористалися понад 430 осіб, які виїхали до Києва, Львова та Рівного. Нові маршрути вже заплановано.



Крім того, Міністерство соціальної політики разом із партнерами готує місця тимчасового проживання для двох тисяч маломобільних громадян. Для тих, хто потребує медичної допомоги, буде організовано пряме транспортування до спеціалізованих лікарень.

