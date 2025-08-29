Армія РФ завдала удару по відділенню «Нової пошти»: загинув чоловік, постраждала дитина

Російські окупанти дроном обстріляли Краматорськ Донецької області у п'ятницю, 29 серпня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни влучили безпілотником у відділення «Нової пошти». Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.
Остаточний обсяг пошкоджень встановлюється.
Раніше ми писали, що 29 серпня російські війська безпілотником ударили по супермаркету в Краматорську.
