Армія РФ завдала удару по відділенню «Нової пошти»: загинув чоловік, постраждала дитина

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти дроном обстріляли Краматорськ Донецької області у п'ятницю, 29 серпня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, росіяни влучили безпілотником у відділення «Нової пошти». Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.





Остаточний обсяг пошкоджень встановлюється.



Раніше ми писали, що 29 серпня російські війська безпілотником ударили по супермаркету в Краматорську.

