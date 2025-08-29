Росіяни атакували прифронтову Костянтинівку: є поранений

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

29 серпня 2025, 19:15

Російська армія в п'ятницю, 29 серпня, вдарила по Костянтинівці Донецької області. Одна людина постраждала, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Сьогодні (29 серпня) після обіду російські війська завдали удару по місту Костянтинівка за допомогою ударного безпілотника типу FPV», — зазначив він.

За словами Горбунова, внаслідок атаки поранення отримала одна цивільна людина. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Раніше ми писали, що російські окупанти дроном обстріляли Краматорськ Донецької області у п'ятницю, 29 серпня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна постраждала.

