Россияне атаковали прифронтовую Константиновку: есть раненый

Российская армия в пятницу, 29 августа, ударила по Константиновке Донецкой области. Один человек пострадал, также есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Сегодня (29 августа) после обеда российские войска нанесли удар по городу Константиновка с помощью ударного беспилотника типа FPV», — отметил он.



По словам Горбунова, в результате атаки ранения получил один гражданский человек. Также поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что российские оккупанты дроном обстреляли Краматорск Донецкой области в пятницу, 29 августа. В результате ударов один человек погиб, еще один пострадал.

