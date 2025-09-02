Відомо, скільки військових КНДР загинули на війні в Україні

Розвідка Південної Кореї розкрила, скільки військових КНДР загинули на війні. Фото: www.kcna.kp

Близько 2000 північнокорейських військовослужбовців, відправлених до Росії для участі у війні проти України, було вбито. Про це передає видання Yonhap.



За даними Національної розвідки, Пхеньян планує додатково відправити близько 6000 солдатів до Росії в рамках третьої партії військ, при цьому близько 1000 бойових саперів уже прибули до Росії.



Агентство повідомило, що наявні війська розміщені «в тиловій зоні як резервні сили», вказавши на можливість зміни керівництва серед відправлених військ.



«Північна Корея повідомила, що втратила близько 350 загиблих під час першого і другого раундів розгортання, тоді як Національна розвідувальна служба (NIS) повідомила щонайменше про 600 загиблих на брифінгу для парламентського комітету з розвідки у квітні», — зазначив член палати представників Лі Сон Гвен.



З жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців та звичайні озброєння для підтримки бойових дій Росії.



Нагадаємо, станом на грудні 2024 високопоставлений американський військовий на брифінгу заявив, що українські війська вже вбили або поранили кілька сотень північнокорейських солдатів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях