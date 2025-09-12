Вранці війська РФ вдарили по Краматорську авіабомбами

Російські військові вранці 12 вересня скинули на Краматорськ авіабомби. Фото з місцевих пабліків

Вранці 12 вересня, приблизно о 9:35, мешканці Краматорська Донецької області повідомили про появу у небі розвідувального БПЛА, що вказувало на можливу загрозу застосування КАБів.

Пізніше у місцевих пабликах почали розповсюджуватись фото з району ударів — над Краматорськом піднімаються стовпи диму.

За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попередили про пуск керованих авіабомб у бік Краматорська/Слов'янська.

Інформація про постраждалих та руйнування внаслідок ударів уточнюється.