Вранці війська РФ вдарили по Краматорську авіабомбами

Вранці 12 вересня, приблизно о 9:35, мешканці Краматорська Донецької області повідомили про появу у небі розвідувального БПЛА, що вказувало на можливу загрозу застосування КАБів.
Пізніше у місцевих пабликах почали розповсюджуватись фото з району ударів — над Краматорськом піднімаються стовпи диму.
За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попередили про пуск керованих авіабомб у бік Краматорська/Слов'янська.
Інформація про постраждалих та руйнування внаслідок ударів уточнюється.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях