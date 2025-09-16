Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»

З жовтня російські окупаційні адміністрації забороняють школярам на тимчасово окупованих територіях користуватися будь-якими месенджерами, крім шпигунського додатка «MAX», повідомляє партизанський рух НСУ.
Окупанти чинять тиск на дітей і батьків, змушуючи їх встановлювати цей месенджер.
««Це робиться для повної ізоляції інформаційного поля і контролю над кожним повідомленням. Росія хоче, щоб українці отримували тільки пропаганду, а не правду», — йдеться в повідомленні.
Раніше «Новини Донбасу» зазначали, що РФ переводить чати жителів ТОТ в «MAX» для стеження.
Нагадаємо, експерти радили, як жителям на тимчасово окупованих територіях зберегти доступ до незалежної інформації, якими месенджерами користуватися і які заходи безпеки вживати.
