Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»

Школяр і мати на окупованій території змушені встановлювати шпигунський месенджер «MAX» під контролем окупантів. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

З жовтня російські окупаційні адміністрації забороняють школярам на тимчасово окупованих територіях користуватися будь-якими месенджерами, крім шпигунського додатка «MAX», повідомляє партизанський рух НСУ.



Окупанти чинять тиск на дітей і батьків, змушуючи їх встановлювати цей месенджер.



««Це робиться для повної ізоляції інформаційного поля і контролю над кожним повідомленням. Росія хоче, щоб українці отримували тільки пропаганду, а не правду», — йдеться в повідомленні.

Раніше «Новини Донбасу» зазначали, що РФ переводить чати жителів ТОТ в «MAX» для стеження.



Нагадаємо, експерти радили, як жителям на тимчасово окупованих територіях зберегти доступ до незалежної інформації, якими месенджерами користуватися і які заходи безпеки вживати.