Оккупанты запретят школьникам ВОТ мессенджеры кроме «MAX»

Школьник и мать на оккупированной территории вынуждены устанавливать шпионский мессенджер «MAX» под контролем оккупантов. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

С октября российские оккупационные администрации запрещают школьникам на временно оккупированных территориях пользоваться любыми мессенджерами, кроме шпионского приложения «MAX», сообщает партизанское движение НСУ.



Оккупанты оказывают давление на детей и родителей, заставляя их устанавливать этот мессенджер.



«Это делается для полной изоляции информационного поля и контроля над каждым сообщением. Россия хочет, чтобы украинцы получали только пропаганду, а не правду», — говорится в сообщении.

