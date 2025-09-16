Оккупанты запретят школьникам ВОТ мессенджеры кроме «MAX»

С октября российские оккупационные администрации запрещают школьникам на временно оккупированных территориях пользоваться любыми мессенджерами, кроме шпионского приложения «MAX», сообщает партизанское движение НСУ.
Оккупанты оказывают давление на детей и родителей, заставляя их устанавливать этот мессенджер.
«Это делается для полной изоляции информационного поля и контроля над каждым сообщением. Россия хочет, чтобы украинцы получали только пропаганду, а не правду», — говорится в сообщении.
Ранее «Новости Донбасса» отмечали, что РФ переводит чаты жителей ВОТ в «MAX» для слежки.
Напомним, эксперты советовали, как жителям на временно оккупированных территориях сохранить доступ к независимой информации, какими мессенджерами пользоваться и какие меры безопасности принимать.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях