Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано рекордне падіння врожайності. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У Запорізькій області врожай зернових виявився найгіршим із 2003 року. Врожайність соняшника знизилася до 1–5 ц/га замість звичних 15–17.



Причина криється не в погодних умовах, а в політиці російських окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, а натомість пропонують субсидії за лояльність. Така система повністю вбиває інтерес до підвищення врожайності.



Раніше жителі Запоріжжя повідомляли про справжній «апокаліпсис»: сарана заполонила двори, городи та навіть проникає до будинків.