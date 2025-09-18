Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано рекордное падение урожайности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



В Запорожской области урожай зерновых оказался худшим с 2003 года. Урожайность подсолнечника снизилась до 1–5 ц/га вместо привычных 15–17.



Причина кроется не в погодных условиях, а в политике российских оккупантов. Фермеров вынуждают сдавать продукцию по заниженным ценам, а взамен предлагают субсидии за лояльность. Такая система полностью убивает интерес к повышению урожайности.



Ранее жители Запорожья сообщали о настоящем «апокалипсисе»: саранча заполонила дворы, огороды и даже проникает в дома.