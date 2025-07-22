Сарана та посуха знищують урожай: Запоріжжя, Дніпропетровщина та південь України під ударом

Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсонщина, Одещина, Миколаївщина охоплені подвійним лихом — полчища сарани та затяжна посуха загрожують урожаю.



Мешканці Запоріжжя повідомляють про справжній «апокаліпсис»: сарана заполонила двори, городи і навіть проникає до будинків. Особливо постраждав Комунарівський район, де шкідники повністю окупували територію.



У Кушугумській громаді розпочалася хімічна обробка полів та несільськогосподарських територій. «Найбільше постраждали селища Малокатеринівка та Кушугум. Там проводиться локалізація осередків сарани з метою захисту приватних ділянок та майбутнього врожаю», — йдеться в офіційному повідомленні громади.



Очевидці публікують відео, на яких відображені величезні скупчення комах. Такі ж випадки зафіксовано і в інших місцях. На Дніпропетровщині шкідники вже проникли на сільськогосподарські поля. Раніше аналогічні навали спостерігали у Херсонській, Вінницькій та Одеській областях.



На Херсонщині ще на початку липня фермери повідомляли про масову міграцію сарани. У Борозенській громаді запроваджено особливий режим захисту рослин. Обстеження провели спеціалісти Держпродспоживслужби, повідомив АgroРortal.



На Одещині подібна навала спостерігається вперше за 20 років. У Теплицькій громаді, за словами фермера Сергія Боді, сарана «прийшла з прибраних полів ріпаку, пшениці та ячменю» — це сталося в районі села Мирнопілля.

Крім того, регіон страждає від посухи. У Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях аграрії скаржаться на загибель пізніх культур, насамперед соняшнику та кукурудзи. За словами аграріїв, на Одещині знищено понад половину площ кукурудзи. Соняшник знаходиться на межі виживання.

«Коли кукурудза гине не через війну, а через мовчання чиновників — це не просто б'є по економіці. Це знищує віру фермера», — написала одна із сільгоспвиробників у Facebook.

Фермери очікують від держави реакції та компенсацій, але поки що офіційних кроків практично не робиться.