Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму

Військові знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму. Фото: ГУР МОУ

На території тимчасово окупованого Криму 21 вересня українські військовослужбовці знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це перша поразка Бе-12 в історії. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



У спецоперації взяли участь військові спецпідрозділи ГУР МО України «Примари».



Літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.



Крім того, разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту до Криму «Привиди» ГУР також вразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.



