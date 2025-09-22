Громадяни РФ почали масово оформлювати страховку від ударів БПЛА — ЗМІ

Попит на страхування житла від ударів безпілотників значно зріс серед росіян. Зростання кількості відповідних заявок з початку року фіксують у Согазі, РЕСО-Гарантії, Росдержстраху, Ренесанс Страхування, Совкомбанк Страхування та Зетта Страхування. Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

Зокрема, у Совкомбанку Страхуванні зазначили, що питання про компенсацію у разі удару безпілотника порушується кожним третім клієнтом.

Зростання інтересу до страховок — відображення об'єктивної реальності: падіння дронів та їх уламків на житлові будинки перестало бути рідкістю, зазначають страховики.

Повідомляється, що сьогодні кількість запитів від клієнтів на такі страховки може обчислюватися сотнями тисяч у прикордонних регіонах та десятками тисяч у більш віддалених. Обсяг ринку страхування від прильоту безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 млрд руб, зазначають ЗМІ.

Покриття збитків, завданих майну внаслідок падіння дронів та їх уламків, уже включено до більшості програм страхування житлової нерухомості, але у разі визнання падіння безпілотника терористичним актом стандартне покриття не діє, пояснили страховики, зазначає видання.

У Росії ще не вироблено безумовних критеріїв, коли падіння безпілотника слід вважати терористичним актом. У такій ситуації необхідно уважно вивчати документи та вносити коригування з урахуванням усіх можливих ризиків ще до підписання, пояснюють російські юристи.

Нагадаємо, в ніч проти 22 вересня на території Краснодарського краю Росії невідомі дрони атакували тягову підстанцію «Каневська», розташовану у станиці Стародерев'янківській.