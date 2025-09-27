Краматорськ потрапив під російський обстріл: є руйнування

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

У ніч на 27 вересня російські війська завдали удару Краматорську за допомогою безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Орієнтовно о 23:10 26 вересня російська «Герань-2» завдала удару по приватному сектору Краматорська. Внаслідок удару зруйновано господарську будівлю на території приватного будинку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що обійшлось без потерпілих.



Раніше ми писали, що російські окупанти увечері 26 вересня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Під удар потрапила промислова зона.

