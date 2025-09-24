Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: багато пошкоджень

У середу, 24 вересня, російська армія обстріляла прифронтову Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У Костянтинівці зафіксовано чергову атаку з боку російських військ. Ворог здійснив шість авіаударів керованими авіаційними бомбами ФАБ-250», — зазначив він.



За словами Горбунова, постраждалих серед цивільного населення немає. Внаслідок ударів пошкоджено близько 30 фасадів приватних житлових будинків, а також зафіксовано руйнування фасадів навчального закладу та будівлі критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що 24 вересня російський ударний дрон «Блискавка» потрапив у дев'ятиповерховий будинок у місті Краматорськ.

