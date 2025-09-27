Краматорск попал под российский обстрел: есть разрушение

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
«Ориентировочно в 23:10 26 сентября российская «Герань-2» нанесла удар по частному сектору Краматорска. В результате удара разрушено хозяйственное здание на территории частного дома», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 26 сентября обстреляли город Славянск Донецкой области. Под удар попала промышленная зона.
