Краматорск попал под российский обстрел: есть разрушение

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Ориентировочно в 23:10 26 сентября российская «Герань-2» нанесла удар по частному сектору Краматорска. В результате удара разрушено хозяйственное здание на территории частного дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 26 сентября обстреляли город Славянск Донецкой области. Под удар попала промышленная зона.

