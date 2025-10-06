Джей Ді Венс може стати наступним президентом США

Наступним президентом США може стати Джей Ді Венс (на фото праворуч). Фото: NBC News

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступним кандидатом на пост президента США від Республіканської партії може стати віце-президент Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

В ході розмови ведуча зазначила, що, за даними ряду джерел, Дональд Трамп розглядає Рубіо як можливого наступника руху MAGA (Make America Great Again). На запитання, чи готовий він брати участь у виборах 2028 року, якщо Трамп цього забажає, Рубіо відповів, що рух очолить інша людина.

«Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віце-президент США Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватись. Він мій добрий друг і чудово справляється зі своїми обов'язками», — сказав Марко Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що Трамп має сильну команду, всі члени якої «працюють з реалізації програми президента».

Сам Венс раніше також заявляв, що готовий очолити державу, але тільки «якщо з Дональдом Трампом щось станеться».