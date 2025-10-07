Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Переплатила понад 900 тисяч гривень за світло для навчальних закладів: чиновницю Добропільської міськради судитимуть

07 жовтня 2025, 22:44

Обвинувачена чиновниця Добропільської міськради. Фото: прокуратура Обвинувачена чиновниця Добропільської міськради. Фото: прокуратура

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чиновниці Добропільської міської ради за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У січні 2021 року між відділом освіти Добропільської міськради та товариством з обмеженою відповідальністю були укладені два договори про постачання електричної енергії до навчальних закладів. Загальна вартість послуги на рік склала понад 4,4 мільйона гривень.

Однак згодом постачальник запропонував нові розрахунки, в яких збільшив вартість та знизив обсяги постачання. Начальниця відділу, не перевіривши відповідність нових тарифів фактично чинним, підписала додаткові угоди. При цьому всупереч законодавству змінені умови почали діяти з 1 січня, хоча самі договори були підписані лише 22 січня 2021 року.

Ця недбалість призвела до безпідставного перерахування підприємству понад 915 тисяч гривень бюджетних коштів, що завдало значних збитків громаді.

Нагадаємо, що бойовикам «МДБ ДНР», які катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку, повідомили про підозру.

