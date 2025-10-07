Переплатила понад 900 тисяч гривень за світло для навчальних закладів: чиновницю Добропільської міськради судитимуть

Обвинувачена чиновниця Добропільської міськради. Фото: прокуратура

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чиновниці Добропільської міської ради за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У січні 2021 року між відділом освіти Добропільської міськради та товариством з обмеженою відповідальністю були укладені два договори про постачання електричної енергії до навчальних закладів. Загальна вартість послуги на рік склала понад 4,4 мільйона гривень.



Однак згодом постачальник запропонував нові розрахунки, в яких збільшив вартість та знизив обсяги постачання. Начальниця відділу, не перевіривши відповідність нових тарифів фактично чинним, підписала додаткові угоди. При цьому всупереч законодавству змінені умови почали діяти з 1 січня, хоча самі договори були підписані лише 22 січня 2021 року.



Ця недбалість призвела до безпідставного перерахування підприємству понад 915 тисяч гривень бюджетних коштів, що завдало значних збитків громаді.

