Пытали и насиловали женщину в «Изоляции» в оккупированном Донецке: боевикам «МГБ ДНР» сообщили о подозрении

Подозреваемые боевики «МГБ ДНР». Фото: Офис генерального прокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили двум боевикам «ДНР» о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Оба подозреваемых после 2014-го по собственной инициативе вступили в группировку «ДНР» и по состоянию на 2021 год занимали должности «начальника отдела по борьбе с терроризмом» и «следователя» так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР».



Установлено, что в период с 10 марта 2021 по 17 октября 2022 года для подавления сопротивления и устрашения проукраински настроенного гражданского населения в течение месяца они держали женщину в тюрьме на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Это помещение боевики «ДНР» использовали как место несвободы, известное под названием «Изоляция».



Там с целью получения признания в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами женщину пытали, в том числе с применения сексуального насилия. Кроме того, ее неоднократно вывозили на пустырь, где избивали, имитировали удушение и угрожали изнасилованием.



В результате этих действий, а также угроз относительно ее детей, женщина согласилась дать им признательные показания для сфабрикованного уголовного дела в отношении нее.



После этого подозреваемые вместе с другими боевиками неоднократно проводили допросы женщины, во время которых, в случаях ее отрицания причастности к совершению инкриминированных «преступлений», каждый из них избивал потерпевшую.



Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что российские военные расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их ребенка в Донецкой области.