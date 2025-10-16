На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки

Ціни на пальне в Ялті.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму фіксують зростання цін та посилення обмежень для місцевих мешканців.



Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що у Скадовську генератори та портативні станції (зокрема, EcoFlow) тепер продають тільки за пред'явленням російського паспорта. Продавці записують або фотографують номери документів, а посвідчення водія та інші форми ідентифікації не приймаються.



Одночасно мешканці тимчасово окупованої Ялти скаржаться на зростання цін на пальне. На АЗС Formula літр бензину АІ-95 коштує 75,49 рубля, дизельне пальне — 74,39 рубля. На іншій станції, ATAH, ціни ще вищі — 79,99 рубля за літр і для бензину, і для дизеля.



Місцеві жителі відзначають, що пальне на півострові є далеко не скрізь:

«По дорозі трапилося п'ять заправок — тільки на двох був бензин. Повз одну проїхав, встиг сфотографувати, біля другої зупинявся, хоч мені він і не був потрібен», — повідомив житель окупованого Криму.

Раніше, в середині вересня, російська окупаційна влада не завозила дизель та бензин до Нової Каховки та Таврійська на Херсонщині.



Пізніше на тимчасово окупованій території Херсонської області колаборанти запровадили ліміт на пальне.