На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму фіксують зростання цін та посилення обмежень для місцевих мешканців.
Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що у Скадовську генератори та портативні станції (зокрема, EcoFlow) тепер продають тільки за пред'явленням російського паспорта. Продавці записують або фотографують номери документів, а посвідчення водія та інші форми ідентифікації не приймаються.
Одночасно мешканці тимчасово окупованої Ялти скаржаться на зростання цін на пальне. На АЗС Formula літр бензину АІ-95 коштує 75,49 рубля, дизельне пальне — 74,39 рубля. На іншій станції, ATAH, ціни ще вищі — 79,99 рубля за літр і для бензину, і для дизеля.
Місцеві жителі відзначають, що пальне на півострові є далеко не скрізь:
«По дорозі трапилося п'ять заправок — тільки на двох був бензин. Повз одну проїхав, встиг сфотографувати, біля другої зупинявся, хоч мені він і не був потрібен», — повідомив житель окупованого Криму.
Раніше, в середині вересня, російська окупаційна влада не завозила дизель та бензин до Нової Каховки та Таврійська на Херсонщині.
Пізніше на тимчасово окупованій території Херсонської області колаборанти запровадили ліміт на пальне.
