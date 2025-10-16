Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
16 жовтня 2025, 14:34

На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки

Ціни на пальне в Ялті. Ціни на пальне в Ялті.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму фіксують зростання цін та посилення обмежень для місцевих мешканців.

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що у Скадовську генератори та портативні станції (зокрема, EcoFlow) тепер продають тільки за пред'явленням російського паспорта. Продавці записують або фотографують номери документів, а посвідчення водія та інші форми ідентифікації не приймаються.

Одночасно мешканці тимчасово окупованої Ялти скаржаться на зростання цін на пальне. На АЗС Formula літр бензину АІ-95 коштує 75,49 рубля, дизельне пальне — 74,39 рубля. На іншій станції, ATAH, ціни ще вищі — 79,99 рубля за літр і для бензину, і для дизеля.

Місцеві жителі відзначають, що пальне на півострові є далеко не скрізь:

«По дорозі трапилося п'ять заправок — тільки на двох був бензин. Повз одну проїхав, встиг сфотографувати, біля другої зупинявся, хоч мені він і не був потрібен», — повідомив житель окупованого Криму.

Раніше, в середині вересня, російська окупаційна влада не завозила дизель та бензин до Нової Каховки та Таврійська на Херсонщині.

Пізніше на тимчасово окупованій території Херсонської області колаборанти запровадили ліміт на пальне.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсонська область Крим
Інше
Обмеження на генератори зростання цін на пальне
Організації
Жовта стрічка

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
усі новини
16:55
У Покровську йде боротьба з російськими ДРГ: окупанти намагаються закріпитися у місті – Генштаб
16:33
Спецназ СБУ знищив понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки
16:26
Організація Helping to Leave продає мерч, щоб зібрати кошти на евакуацію людей з окупації
16:16
Росіяни атакували вантажний автомобіль у Краматорську
16:14
Під Сіверськом російська армія намагається наступати вранці та під час дощу: активність збільшилася – ЗСУ
15:56
На Запорізькій АЕС можуть оголосити «час тиші», щоб уникнути ядерної катастрофи
15:52
РФ вдарила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертви та поранені
15:25
ЗСУ проводять стабілізаційні та контрдиверсійні дії у Покровську
15:02
Міноборони РФ заявило про «захоплення» Олексіївки на Дніпропетровщині: у ЗСУ спростували
14:54
Російський дрон завдав удару по багатоповерхівці в Харкові — мер
14:51
Генштаб: північнокорейські військові допомагають росіянам коригувати удари по Сумщині
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
14:13
«Під купою цегли»: у Добропіллі після авіаудару бійці ДСНС врятували собаку з-під завалів будинку
14:09
СБУ запобігла теракту проти українських військових на Харківщині
13:43
У Чорному морі знищено російську міну з датчиком цілі для блокування українських суден
13:32
Офіцера з Донецької області судитимуть за перевищення посадових повноважень
12:33
Обстріл Херсона з РСЗВ: район Корабел під більш ніж 25 ударами
12:28
Російські війська вдарили по вантажівці «Нової пошти» поблизу Краматорська: згоріли понад сотня посилок
12:07
В Україні з'явився перший військовий омбудсман
11:44
ППО збила всього 14% ракет РФ у нічній атаці на енергетику України
усі новини
ВІДЕО
Ситуація в районі Покровська. Фото: карта DeepState У Покровську йде боротьба з російськими ДРГ: окупанти намагаються закріпитися у місті – Генштаб
16 жовтня, 16:55
Скріншот. Джерело: СБУ Спецназ СБУ знищив понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки
16 жовтня, 16:33
Ситуація поблизу Олексіївки. Фото: карта DeepState Міноборони РФ заявило про «захоплення» Олексіївки на Дніпропетровщині: у ЗСУ спростували
16 жовтня, 15:02
Водолаз ВМС ЗСУ виявив фугасну авіабомбу ЗС РФ. У Чорному морі знищено російську міну з датчиком цілі для блокування українських суден
16 жовтня, 13:43
Обстріл Херсона. Обстріл Херсона з РСЗВ: район Корабел під більш ніж 25 ударами
16 жовтня, 12:33
Shahed над Чернігівом. Над Черніговом зафільмували політ «Шахеда» на низькій висоті
16 жовтня, 10:50

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір