ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична

Порожні АЗС і дефіцит палива на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Російська окупаційна влада не завозить дизель і бензин до Нової Каховки та Таврійська, попри те, що пальне є в Таганрозі та Ростові. Його дбайливо зберігають «на чорний день», тоді як на окупованих територіях ситуація стає критичною. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, електромережі, зруйновані росіянами, досі повністю не відновлені, тому електрика подається «через день». Жителі змушені користуватися генераторами, але без палива вони зупинилися.



Багато магазинів закриті, продукти в холодильниках зіпсувалися, ліки псуються, і населені пункти ТОТ Херсонщини стрімко наближаються до гуманітарної катастрофи.



«Відсутність палива в регіоні — чергове свідчення некомпетентності місцевої окупаційної влади та байдужості Росії до долі громадян», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах вже призвели до дефіциту бензину у багатьох регіонах РФ.