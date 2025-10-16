Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
16 жовтня 2025, 21:59

В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста. Фото: РІА Новини На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста. Фото: РІА Новини

Стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області загинув журналіст пропагандистського видання Іван Зуєв. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Воєнкор» «РІА Новини» Іван Зуєв загинув у Запорізькій області під час виконання журналістського завдання», — йдеться у повідомленні.

Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника.

Крім того, постраждав російський воєнкор Юрій Войткевич.

Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області загинув військовий кореспондент прокремлівського телеканалу «Известия» Олександр Федорчак.

