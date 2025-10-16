В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста. Фото: РІА Новини

Стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області загинув журналіст пропагандистського видання Іван Зуєв. Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Воєнкор» «РІА Новини» Іван Зуєв загинув у Запорізькій області під час виконання журналістського завдання», — йдеться у повідомленні.



Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника.



Крім того, постраждав російський воєнкор Юрій Войткевич.



Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області загинув військовий кореспондент прокремлівського телеканалу «Известия» Олександр Федорчак.

