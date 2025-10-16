В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста

Стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області загинув журналіст пропагандистського видання Іван Зуєв. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Воєнкор» «РІА Новини» Іван Зуєв загинув у Запорізькій області під час виконання журналістського завдання», — йдеться у повідомленні.
Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника.
Крім того, постраждав російський воєнкор Юрій Войткевич.
Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області загинув військовий кореспондент прокремлівського телеканалу «Известия» Олександр Федорчак.
