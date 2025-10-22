Сумщина та Чернігівщина найбільше постраждали від ударів по енергосистемі

Найскладніша ситуація з електропостачанням після нічної атаки РФ спостерігається у Сумській та Чернігівській областях, повідомило «Укренерго».



Також пошкоджено енергооб'єкти та є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після стабілізації ситуації з безпекою.



Через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні, 22 жовтня, з 16.00 до 22.00 у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше російська армія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе «Шахед», завдавши дев'ять ударів по Запоріжжю.



За останніми даними, внаслідок атак РФ в Україні загинули шестеро людей, 17 дістали поранення. Під удар потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.