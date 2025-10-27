Українська армія відбила один із наймасованіших наступів під Добропіллям: атакували майже 30 одиниць бронетехніки

Удар по колоні російської бронетехніки під Добропіллям. Фото: кадр із відео

27 жовтня російська армія здійснила чергову спробу механізованого штурму в районі міста Добропілля та спробувала захопити села Шахове та Володимирівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу «Азов» НГУ.



В атаку окупанти кинули 29 одиниць бронетехніки, що робить цей наступ одним із наймасованіших за останній час. Особливістю атаки є збільшення кількості танків.



«Противник намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами – по 4-5 одиниць – різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, що ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум був зірваний. Завдяки інженерному обладнанню позицій, мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України – насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ та НГУ, а також екіпажів Сил безпілотних систем – атака противника, що тривала понад шість годин, була відбита», – розповіли в «Азові».



В результаті ЗС РФ втратили 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових бронемашин та одну одиницю легкового автотранспорту. Піхота, яка десантувалася з техніки, знищувалась FPV-дронами. Зачистка місць висадки піхотинців продовжується.

Нагадаємо, що російські війська не захопили місто Родинське на Донеччині, у НГУ спростували фейк РФ.