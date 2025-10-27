Российские войска не захватили город Родинское под Покровском: в НГУ опровергли фейк РФ

Ситуация в Родинском. Фото: карта DeepState

Город Родинское Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе 14-й бригады оперативного назначения НГУ.



По словам военных, в очередной раз россияне заявили о «взятии» населенного пункта, контролируемого украинской армией.



«Бойцы продолжают зачистку города от оккупантов. Проводятся поиск и ликвидация всех желающих установить «триколор» на украинской земле», – отметили в бригаде.

