Российские войска не захватили город Родинское под Покровском: в НГУ опровергли фейк РФ

Город Родинское Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе 14-й бригады оперативного назначения НГУ.
По словам военных, в очередной раз россияне заявили о «взятии» населенного пункта, контролируемого украинской армией.
«Бойцы продолжают зачистку города от оккупантов. Проводятся поиск и ликвидация всех желающих установить «триколор» на украинской земле», – отметили в бригаде.
Напомним, что в ВСУ ответили, контролирует ли российская армия хотя бы один микрорайон города Покровск на Донетчине.