У Слов'янську сталася аварія: рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля

У Слов'янську Донецької області 4 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували чоловіка зі зруйнованого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та врізався у стовп, внаслідок чого чоловік виявився затиснутим у салоні автомобіля.



Рятувальники за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту оперативно деблокували постраждалого чоловіка 1980 року народження та передали його медикам для подальшої госпіталізації.



Раніше ми писали, що 17 жовтня на трасі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна аварія. Внаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців віком 34 та 36 років.

