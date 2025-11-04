ЗСУ знищили російський командний пункт у Родинському

Спільними зусиллями Сил оборони України було виявлено місце розташування ворожого командного пункту, після чого Повітряні сили ЗСУ завдали по ньому точний авіаудар. Відео атаки опублікували пілоти Повітряних сил у блозі «Соняшник».
«Наша авіація того ж дня жирними кабачками знесла пункт разом з особовим складом, у тому числі офіцерами», — йдеться в описі до відео.
Архів кадрів російсько-української війни WarArchive зазначає, що українська авіація вразила російський командний пункт високоточною авіабомбою, ймовірно, GBU-62 JDAM-ER.
За даними архіву, удар припав на місто Родинське Донецької області.
Раніше повідомлялося, що українські захисники зупинили просування російських військ на півночі Покровська і не дозволили ворогові перерізати дорогу на Родинське.
