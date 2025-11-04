ЗСУ знищили російський командний пункт у Родинському

Момент удару по штабу РФ.

Спільними зусиллями Сил оборони України було виявлено місце розташування ворожого командного пункту, після чого Повітряні сили ЗСУ завдали по ньому точний авіаудар. Відео атаки опублікували пілоти Повітряних сил у блозі «Соняшник».

«Наша авіація того ж дня жирними кабачками знесла пункт разом з особовим складом, у тому числі офіцерами», — йдеться в описі до відео.



Архів кадрів російсько-української війни WarArchive зазначає, що українська авіація вразила російський командний пункт високоточною авіабомбою, ймовірно, GBU-62 JDAM-ER.



За даними архіву, удар припав на місто Родинське Донецької області.



Раніше повідомлялося, що українські захисники зупинили просування російських військ на півночі Покровська і не дозволили ворогові перерізати дорогу на Родинське.