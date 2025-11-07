У МЗС назвали кількість африканців, які воюють проти України

Проти України воюють громадяни 36 країн Африки. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що проти України воюють 1436 громадян із 36 африканських країн.



«За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії, яка вторглася до України. Це ті, хто був ідентифікований, хоча фактична цифра може бути вищою», — зазначив він.



За словами Сибіги, Росія вербує громадян африканських країн у різний спосіб. Іноземні громадяни російської армії мають сумну долю. Більшість із них негайно відправляють на так звані «м'ясні штурми», де їх швидко вбивають.



«Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності. Більшість найманців не живе понад місяця», — додав глава МЗС.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

