У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків

У Мелітополі окупаційна адміністрація почала заохочувати медперсонал за передачу даних про пацієнтів призовного віку. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, окупанти пропонують лікарям та медсестрам грошові бонуси за надання адрес, дат відвідувань та іншої персональної інформації пацієнтів до військової комендатури.



За співпрацю медикам обіцяють від 20 до 30 тисяч рублів — суму, еквівалентну їхній місячній зарплаті.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»