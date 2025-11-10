НАБУ повідомило про деталі розслідування корупції у сфері енергетики

НАБУ показало деталі схеми масштабної корупції в енергетиці

НАБУ та САП проводять масштабну операцію щодо викриття корупції у сфері енергетики. Учасники побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на «Енергоатом». Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.



«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум», — йдеться у повідомленні.



До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який потім став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.



Фігуранти забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків.





Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль тих, хто «дивиться».



У НАБУ додали, що під час обшуку в офісі одного із співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ та САП «знайшли цікавий артефакт».





Раніше ми писали, що настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври знову повідомили про підозру у скоєнні злочинів проти миру.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»



Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях