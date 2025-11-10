НАБУ сообщило о деталях расследования коррупции в сфере энергетики

НАБУ показало детали схемы масштабной коррупции в энергетике

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на «Энергоатом». Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.



«Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум», — говорится в сообщении.



К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.



Фигуранты обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.









Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».



В НАБУ добавили, что во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП «нашли интересный артефакт».





Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



