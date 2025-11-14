Російська армія вночі масовано вдарила по Київській області: поранені шість людей, серед них дитина

Наслідки удару по Київській області. Фото: Київська ОВА

Вночі 14 листопада російські війська ракетами та дронами масовано атакували Київську область. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.



У Бучанському районі пошкоджені дев'ять приватних будинків.



У Білоцерківському районі пошкоджені цивільні виробництва, склади та гаражі.



У Вишгородському районі пошкоджені 14 приватних будинків та автомобілі.



У Фастівському районі пошкоджений приватний будинок.



В Обухівському районі пошкоджений приватний будинок та знищений автомобіль.



Внаслідок атаки отримали поранення шість людей, серед них – дитина семи років.



У пресслужбі Київської обласної прокуратури додали, що в області пошкоджені дитячий садок та гуртожиток.



За даними Національної поліції у Київській області, також пошкоджені готельно-ресторанний комплекс та станція технічного обслуговування.



У пресслужбі ДСНС у Київській області розповіли, що виникли пожежі у Бучанському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.



Рятувальники працювали на 16 локаціях. Усі пожежі загасили.

Нагадаємо, що вночі 14 листопада Росія ракетами та дронами масовано атакувала Київ, внаслідок чого загинули чотири людини, близько 30 – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко