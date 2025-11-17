На фронті дедалі частіше помічають новий ударний дрон «Шахед-101»

У прифронтових районах дедалі частіше фіксують застосування нового типу ударного дрона «Шахед-101». Про це повідомив військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, цей БПЛА ще недостатньо вивчений, однак уже відомо, що він оснащений бойовою частиною масою 8–9 кг і здатний долати дистанції у кілька сотень кілометрів.



Раніше «Новини Донбасу» інформували, що навігація дрона базується на використанні 4-елементної CRPA-антени, що підвищує стійкість до перешкод.

Відомо, що «Шахеди-101» виготовлені в Ірані у 2024 році. Є підстави вважати, що Росія також готується налагодити виробництво цих БПЛА у себе, щоб закрити потребу в масових дронах класу «мідлстрайк».



Нагадаємо, окупанти нерідко запускають «Шахеди» по Україні просто прямо з виробництва.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»