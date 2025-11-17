На фронте всё чаще замечают новый тип ударного дрона «Шахед-101»

В прифронтовых районах всё чаще фиксируется применение нового типа ударного дрона «Шахед-101». Об этом сообщил военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, дрон ещё недостаточно изучен, но уже известно, что он оснащён боевой частью весом 8–9 кг и способен преодолевать расстояния в несколько сотен километров.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что навигация БПЛА основана на использовании 4-элементной CRPA-антенны, что повышает устойчивость к помехам.

Известно, что «Шахеды-101» производят в Иране в 2024 году. Есть основания полагать, что Россия также готовится наладить производство этих дронов у себя, чтобы закрыть потребность в массовых БПЛА класса «мидлстрайк».



Напомним, оккупационные войска нередко запускают «Шахеды» по Украине прямо с заводов-производителей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»