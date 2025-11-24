Два роки без суду: Неля Штепа «не може пересуватися без допомоги»

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа. Фото з відкритих джерел

Колишня мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа, яка звинувачується у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України, вже майже два роки не з'являється на судових засіданнях.



Як повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на медіа «Главком», причиною її відсутності є «неможливість пересуватися без сторонньої допомоги».

За даними сторони захисту, Штепа довгий час важко хворіє і «фактично не може пересуватися самостійно». Нині вона перебуває на стаціонарному лікуванні у Слов'янську. Адвокати наполягали на тому, що за таких умов суд має призупинити провадження у справі.

Проте лікарська комісія міської лікарні №2 Краматорська надала лише перелік захворювань, але не підготувала «загального висновку», який міг би підтвердити чи спростувати неможливість участі обвинуваченої у засіданнях.



У результаті суд ухвалив рішення призначити судово-медичну експертизу. Проведення дослідження доручено Харківському обласному бюро судово-медичних експертиз.

Експертам належить визначити не лише повний список діагнозів Штепи, але й те, чи дозволяє її поточний стан здоров'я брати участь у засіданнях — у тому числі у форматі дистанційної присутності відеозв'язку.

Нагадаємо, судове засідання у справі Нелі Супрун (Штепи) призначалося на 21 жовтня.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»