Засідання у справі колишнього міського голови Слов`янська Нелі Штепи відбудеться найближчим часом

Судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Супрун (Штепи), яке звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, призначене на жовтень цього року. Про це передає «Суспільне. Донбас».



«Наступне судове засідання призначено на 21 жовтня», — заявила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.



Раніше ми писали, що у Київському районному суді Полтави 19 серпня відбулося засідання у справі Нелі Штепи (Супрун), колишнього мера Слов'янська, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України. На слухання Штепа не прийшла, її адвокати брали участь дистанційно через відеоконференцію.



29 серпня у Київському районному суді Полтави мало відбутися засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Супрун (Штепи). Однак на нього не з'явилися обвинувачена та її адвокати.

