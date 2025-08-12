У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ

В окупованому Севастополі колишній Севастопольський авіаційний завод («вертолітка»), нині філія ФДУП «Авіакомплект», став важливим вузлом військової логістики РФ та центром координації авіаударів по півдню України.



Агенти руху «АТЕШ» провели розвідку підприємства, яке не лише ремонтує вертольоти для Міноборони РФ, а й виконує роль командного пункту. Тут планують бойові вильоти, обирають цілі та координують удари по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю.

За даними джерел, на об’єкт регулярно прибувають офіцери ПКС РФ із Джанкоя та Ростова-на-Дону. На його території обслуговують екіпажі, проходять підготовку та відновлення групи вертольотів.



Усі відомості про персонал, техніку та діяльність об’єкта передані Силам оборони України.