У Костянтинівці українські бійці ППО врятували життя цивільним, яких хотів атакувати російський безпілотник

Цивільні, яких хотів атакувати російський дрон у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

Російський БПЛА «Молнія» залетів у житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, безпілотник почав кружляти над будинками та шукати цілі.



«Дрон не просто пролітав – він висів над цивільними, відверто готуючись працювати по людях. Однак ворог не врахував одне – небо над містом захищається нами. Перехоплювачі БПЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28-ї ОМБр зреагували миттєво. Вийшли в небо, зачепили «Молнію» на маневрі й збили ще до того, як вона встигла навестися. Ці секунди вирішили, чиє життя залишиться цілим», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у жовтні пресофіцер ЗСУ збив російський дрон і врятував життя нідерландській журналістці у Костянтинівці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко