В Константиновке пресс-офицер ВСУ сбил российский дрон и спас жизнь нидерландской журналистке

Стрельба по российскому дрону в Константиновке. Фото: кадр из видео

Офицер отделения коммуникации 24-й механизированной бригады ВСУ Олег Петрасюк сбил российский FPV-дрон в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Это произошло во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Она фиксировала разрушения Свято-Успенского храма в результате обстрела российских войск. FPV-дрон оккупантов пытался атаковать съемочную группу. Однако пресс-офицер бригады вовремя заметил БПЛА и попал по нему из автомата, что спасло жизнь побратимам и журналистке.

Напомним, что 23 октября в городе Краматорск на Донетчине журналистов телеканала Freedom Алену Губанову и Евгения Кармазина убил российский беспилотник «Ланцет».