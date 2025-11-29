Тяжкий ранок для Києва: нові дані про жертви та наслідки масштабного удару РФ

Атака на Київ вранці 29 листопада стала однією з наймасштабніших у війні РФ проти України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни випустили близько 36 ракет та майже 600 дронів.

У Києві та області на місцях російських ударів працюють екстрені служби. Зеленський зазначив, що головними цілями стали енергетика та цивільні об'єкти: «багато руйнувань та пожеж у житлових будинках».

За попередніми даними, «станом зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих».

Зеленський наголосив на необхідності прискорювати посилення ППО та тиск на Росію: «потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію». Він також заявив, що «настав час Європі прийняти рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронами та ракетами». Президент додав, що потрібно продовжувати переговори з партнерами, щоб цю війну завершити.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив дані про наслідки атаки. За його словами, до 29 побільшало постраждалих. 19 із них перебувають у стаціонарах медустанов міста. За його даними, загинули двоє людей.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»