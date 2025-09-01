Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українці вкрали 11 мільйонів крон допомоги у Чехії

01 вересня 2025, 12:52

Українці вкрали 11 мільйонів крон допомоги у Чехії

Шахраїв з України засудили до чотирьох років у Чехії. Фото: видання Сzechia Шахраїв з України засудили до чотирьох років у Чехії. Фото: видання Сzechia

У Чехії на чотири роки позбавлення волі засудили громадян України, які організували масштабну схему шахрайства з гуманітарними виплатами для біженців. Загальна сума незаконно отриманих коштів становила близько 11 мільйонів крон. Про це повідомляє видання Сzechia.

Фігурантами справи стали колишній митник Іван Саварін та його дружина Христина Савчин. За даними слідства, подружжя майже рік перевозило українців до Чехії, де оформляло їм статус біженців за підробленими даними про місце проживання. Після отримання допомоги «клієнтів» відправляли назад, а банківські рахунки та картки забирали собі.

Загалом вони провернули 830 подібних епізодів. Гроші переводилися в готівку і витрачалися на особисті потреби. «Ми запідозрили, що вони допомагають створювати банківські рахунки для переказу коштів, одержаних злочинним шляхом. Пізніше з'ясувалося, що схема виявилася значно масштабнішою», — повідомив представник поліції Павло Шваб.

Під час чергової поїздки до Чехії подружжя затримали, конфіскувавши автомобіль та кошти на суму понад 2,25 мільйона крон. Суд у Брно засудив обох до чотирьох років ув'язнення, зобов'язавши повернути викрадені кошти та ухвалив вислати їх із Чехії терміном на п'ять років.

Як уточнила прессекретарка суду Клара Бєлкова, вирок поки не набув чинності — сторони мають право на апеляцію. Видання наголошує, що цей випадок називають одним із найбільших шахрайств, пов'язаних із гуманітарною допомогою в Чехії.

Місця
Чехія
Інше
біженці гуманітарна допомога Шахрайство
