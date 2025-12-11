Українські дрони вразили найбільшу нафтову платформу РФ на Каспії

В Каспійському морі українські безпілотники вразили нафтову платформу ім. Філановського, що належить «Лукойл-Ніжнєволжскнєфть». Зафіксовано не менше 4 влучань, видобуток нафти й газу зупинено. Про це повідомляє аналітичний канал «Око Гора✙».



За попередніми даними, дрони подолали 955 км від лінії бойового зіткнення, щоб завдати удару. Це перше ураження українськими силами інфраструктури РФ у Каспійському морі.

Родовище ім. Філановського — одне з найбільших у російському секторі Каспію: запаси — 129 млн тонн нафти та 30 млрд куб. м газу. Видобута продукція йшла на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.



«СБУ продовжує спецоперації проти російського нафтогазового сектору, розширюючи їхню географію. Удар у Каспійському морі — нагадування, що всі підприємства, які працюють на війну, є законними цілями», — зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня безпілотники та ракети СОУ завдали масованого удару по території РФ. Під атаки потрапили ТЕЦ та великі заводи країни-окупанта.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»