Украинские дроны поразили крупнейшую нефтеплатформу РФ на Каспии

В Каспийском море украинские беспилотники поразили нефтяную платформу им. Филановского, принадлежащую «Лукойл-Нижневолжскнефть». Зафиксировано не менее 4 попаданий, добыча нефти и газа остановлена. Об этом сообщает аналитический канал «Око Гора ✙».



По предварительным данным, дроны преодолели 955 км от линии боевого соприкосновения, чтобы нанести удар. Это первое поражение украинскими силами инфраструктуры РФ в Каспийском море.

Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших в российском секторе Каспия: запасы — 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Добытая нефть шла на экспорт через Каспийский трубопровод.



«СБУ продолжает спецоперации против российского нефтегазового сектора, расширяя их географию. Удар в Каспийском море — напоминание, что все предприятия, работающие на войну — законные цели», — отметили в спецслужбе.

Напомним, в ночь на 11 декабря беспилотники и ракеты СОУ нанесли массированный удар по территории РФ. Под атаки попали ТЭЦ и крупные заводы страны-оккупанта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»