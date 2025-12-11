Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинские дроны поразили крупнейшую нефтеплатформу РФ на Каспии
11 декабря 2025, 10:36

В Каспийском море украинские беспилотники поразили нефтяную платформу им. Филановского, принадлежащую «Лукойл-Нижневолжскнефть». Зафиксировано не менее 4 попаданий, добыча нефти и газа остановлена. Об этом сообщает аналитический канал «Око Гора ✙».

По предварительным данным, дроны преодолели 955 км от линии боевого соприкосновения, чтобы нанести удар. Это первое поражение украинскими силами инфраструктуры РФ в Каспийском море.

Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших в российском секторе Каспия: запасы — 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Добытая нефть шла на экспорт через Каспийский трубопровод.

«СБУ продолжает спецоперации против российского нефтегазового сектора, расширяя их географию. Удар в Каспийском море — напоминание, что все предприятия, работающие на войну — законные цели», — отметили в спецслужбе.

Напомним, в ночь на 11 декабря беспилотники и ракеты СОУ нанесли массированный удар по территории РФ. Под атаки попали ТЭЦ и крупные заводы страны-оккупанта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

